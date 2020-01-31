財政部長盤前信心喊話，期貨盤今(31)日明顯回穩，台指期開漲95點、漲幅0.81%，金融期開漲9.8點、漲幅0.74%，電子期開漲5.35點、漲幅1.07%，目前宜先觀察台股指數是否能守穩季線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量。

永豐期貨分析表示，雖然說疾病帶來的行情往往只是一時，但回歸技術面，周四日K一舉摜破1月8日頸線以及季線支撐，多頭架構已被扭轉偏空，目前須留意最接近的11400整數關卡以及半年線支撐，在外資還是持續偏空應對以及支撐未明顯浮現前，不建議過早摸底進場。

就籌碼面來說，台指期逆價差擴至-49.74點，電子期逆價差擴至-2.4點，金融期逆價差擴至-4.66點。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加17800口，使留倉部位轉為淨空單-6491口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少13550口至18239口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加11923口，使留倉部位轉為淨空單-4534口。

(時報資訊)