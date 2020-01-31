光寶科技(2301)宣布於最新公布「碳揭露專案」(Carbon Disclosure Project,CDP 2019)中獲得「A」頂級評等，名列全球氣候資訊透明及對抗氣候變遷行動的頂尖企業，光寶此次獲得評鑒殊榮，亦為台灣首家入選CDP Leadership A List的電腦及週邊設備企業。

光寶直屬董事會之企業永續發展委員會，積極推動及強化環境永續相關之公司治理機能，以低碳產品與綠色營運布局低碳策略、擴大公司碳管理規模至價值鏈暨提升管理績效、承諾將氣候風險治理財務化以支持氣候相關財務揭露(TCFD)與達成科學基礎減碳目標(SBT)，透過溫室氣體價值鏈(GHG Scope 3)盤查與減量專案，推動供應商與客戶共同參與減碳行動，發揮價值鏈的加乘效應，期望達成2030年價值鏈累計溫室氣體減排200萬公噸的目標，並陸續取得SBT科學基礎減碳目標認證。

光寶科技於2010年起參與CDP計畫，在減少溫室氣體排放、降低氣候風險和發展低碳經濟三方面，設定積極目標並展開可持續的具體行動。

光寶自2011年起連續九年獲選「道瓊全球永續指數」DJSI成分股、連續六年獲選摩根史丹利(MSCI)ESG領導者指數成份股。在國內，光寶亦獲得由台灣證交所與櫃買中心共同進行之2019年公司治理評鑑排名前百分之五、獲選「FTSE4Good台灣永續指數」成份股、十三度獲得《天下雜誌》大型企業之企業公民獎、2019年《遠見雜誌》企業社會責任獎CSR大調查—電子科技業組楷模獎、TCSA 2019台灣十大永續典範公司獎、永續報告白金獎、氣候領袖獎。

(時報資訊)