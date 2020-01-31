武漢疫情影響逐漸減緩，美股終場收漲，台股31日呈現反彈，權王台積電、股王大立光、被動元件龍頭廠國巨皆呈現上漲，加權指數開在11494.03點，開盤不久已上漲逾142點，在大陸有大陸廠區的鴻海也止跌。

世界衛生組織30日宣布中國武漢新型冠狀病毒是全球緊急事件、但並未建議各國限制對中旅遊，讓稍早因美國首宗人傳人病例獲確認、大陸死亡人數跳增而走軟的美股跌幅逐步收斂，道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數終場甚至翻揚收高。

元富投顧指出，疫情嚇跑外資，台股成了提款機，外資期貨多單維持在1.8萬口，外資短線對台股屬偏空操作。從技術面來觀察，台股因恐慌性賣壓出籠而跌破季線，且日KD指標交叉向下，可觀察台積電、鴻海、大立光。

以內資為主的櫃買指數回測年線支撐，且KD高檔交叉向下，宇峻、太景*-KY、中裕是觀察重點。就基本面來看，蘋果上季營收創新高，財報優於預期，台灣蘋果概念股即使短線遭調節，長線仍是受惠蘋果主要供應鏈。

(工商 )