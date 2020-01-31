武漢肺炎全球延燒，而春節旅遊潮讓許多大陸人出國遊玩，但也加劇了疫情在全球的擴散，義大利一艘郵輪因發現船上有一名陸籍女子有發燒現象，遭羅馬當地政府下令封船，船上7000名旅客都遭殃，一位台灣遊客就在網路上哀號，表示今年的羅馬行就這樣泡湯了！

該網友在PTT上發文表示，船上的台灣人大約有90人左右，而大陸人大約是6、7倍以上，剩下的就是歐美旅客；因為本來就知道有相關疫情，所以口罩大家都有帶很多，但是外國人卻好像不知道疫情的嚴重性，沒有一個有帶口罩；而因這對大陸夫妻的關係，他們在羅馬一天的行程全泡湯了！

文張貼出後引來網友回響，直說「歐美人沒經歷過SARS，不知道疫情的可怕」、「大陸人生病還亂跑」、「原PO辛苦了」；也有網友打開義大利的新聞直播跟苦主互動，笑說「原PO可以到船頭跟我們打招呼嗎？」而直播影片上也確實出現一個人影在船頭揮手。

而該文章也引來其他在該郵輪上的網友發文分享現況，讓網友笑說「PTT無國界，到哪裡都有鄉民」。

最新消息指出，該郵輪上的陸籍夫妻為澳門人，從香港出發，經檢查結果武漢肺炎的反應為陰性，但遭檢出患有H1N2病毒，讓網友傻眼：「到底多沒常識才會帶著A流出國？」

網友討論。

網友討論。

(中時電子報)