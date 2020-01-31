美道瓊指數昨跌深反彈逾百點，而10年期美國公債亦反彈走高至1.584%，TAROBO大姆哥投顧指出，美國公債殖利率在去年第4季起受到美中貿易談判好轉帶動下持續走高，然進入2020年，雖美國經濟數據依舊相當穩健，美國伊朗衝突問題卻使公債價格上揚，殖利率開始反轉。加上中國武漢肺炎影響，短期公債殖利率已下跌了近20個基點。根據過去幾次病毒經驗，雖無法正確預期對公債影響幅度及下跌時間，但應注意公債殖利率從低點將會急速反轉。美國10年期公債殖利率應會在區間內推移，維持在2%附近。

由於昨天台股一天跌了近7個百分點，市場恐慌情緒促使資金轉往債券型產品，債券型ETF放量走揚。昨天台股掛牌的債券型ETF指數全面攀升，其中永豐1-3年美國公債ETF（00856B)盤中大漲逾13個百分點，而其他包括群益25美債(00764B)、中信美債20(00795B)，富邦美債20(00696B)、國泰20美債(00687B)、元大美債20(00679B)等均漲逾3個百分點，債券型ETF成為武漢肺炎風暴下的資金避風港之一。

在美股道瓊反彈和10年期美債殖利率昨晚走高的變局下，今天需留意債券型ETF的操作方向。

(時報資訊)