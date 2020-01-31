武漢肺炎衝擊，台股周四開紅盤大跌696點創下史上最大跌點，財政部長蘇建榮今早信心喊話，表示台商回流帶動台灣經濟成長動能充沛，近期美股回穩以及國際股市跌幅縮減，另一方面，國安基金會密切關注台股若有失序情況，必要時將召開臨時委員會，做出適當的處置行為。

財政部長蘇建榮今早指出，國內經濟基本面方面，預估108年經濟成長率2.73%，今年預估為2.72%，加上台商資金回流，將帶動今明年台灣內需表現，國內經濟動能充沛，經濟審慎樂觀。

財政部長蘇建榮強調，國安基金將會密切注意國際情勢及台股變化，若有股市失序之情況，會在必要時召開國安基金臨時委員會，做出適當的處置行為，請國人放心，對股市不必恐慌。

財政部長蘇建榮並指出，美股30日那斯達克指數上漲，僅費城半導體指數小跌，歐股前幾日也上漲；亞股相較1月23日武漢封城時跌幅縮小。

(時報資訊)