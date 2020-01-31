新型冠狀病毒肺炎疫情升高，導致國人對口罩需求爆量提高，單日超商銷量已是超過以往42倍之多，經濟部表示，為了讓民眾能夠持續買到口罩，也避免供需失衡、哄抬價格，政府採取統一徵購、統一調控、統一售價三原則因應，在售價上，因目前年假已結束，經過與通路商、物流商、製造商的協調後，2月1日開始，售價會調降為每片6元。

經濟部表示，中央流行疫情指揮中心統一徵購的政策，暫定會持續到2月15日止，期間每日徵購的製造產量，約為一天400萬片，後續會努力加大產能。400萬片的分配為140萬片提供醫療及防疫公務使用；60萬片給醫院內的藥妝、藥局、醫材通路提供民眾就醫使用；其餘200萬片釋出給四大超商，並維持每人限買1至3片。

至於售價部分，經濟部說明，過年期間，由於年假期間，物流、廠商等人力成本都較平時高。以物流業者為例，緊急召回駕駛的加班費都較平日翻倍，因此定價一片8元，目前年假已結束，經過與通路商、物流商、製造商的協調後，2月1日開始，售價會調降為每片6元，未來恢復市場正常供需後，價格就回歸市場機制決定。

經濟部也表示，依照指揮中心說明，呼籲健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買，目前產能已恢復，每日都會穩定供貨，請民眾在購買口罩時，記得夠用就好，不要囤積。大家買得到，防疫才會更成功。

此外，經濟部也指出，自今(31)日起政府統一徵購後，所有口罩一律依中央疫情指揮中心統籌，目前依據上述醫療防疫、超商、醫院內的藥妝、藥局、醫材通路等通路分配，防疫期間，請各界體諒，依據中央指揮中心的調度購買。

(時報資訊)