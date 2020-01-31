紡拓會本月率團參加於哥倫比亞第二大城美德因(Medellin)市的哥倫比亞紡織展(Colombiatex de las Americas)，本屆為第32屆展出，共計546家業者參展，主要來自巴西、墨西哥、西班牙及葡萄牙等21個國家參展，亞洲國家僅印度及我國獲大會特許設立國家館。買主方面計有來自全球50國超過15,000名買主參觀。據主辦單位表示，3天展期總成交金額計約4億8100萬美元，其中布料成交金額逾4成，機械設備約2成。

該展聯合推廣的業者有大宇、帝鴻徠、南杰、昱侖、翰新及立祥等，展出各類流行及機能性布料、牛仔布、色紗及商標布，現場交易熱絡。我國駐哥倫比亞代表處經濟組林政偉經濟秘書蒞臨台灣館聯合攤位參觀，主辦單位安排大會及當地媒體，如Prensa Inexmoda、El Espectador、Valora Analitik，前來台灣館聯合攤位採訪。根據紡拓會展後問卷統計，預估可為台灣廠商帶來超過百萬美元商機。

本次台灣館以明亮的流行色搭配開放空間展出各類機能性及流行性產品，參觀者多為哥國進口商及經銷商，國際買主計有來自鄰近南美國家如巴西、秘魯、委內瑞拉、厄瓜多，以及中美洲國家如巴拿馬及瓜地馬拉等。哥倫比亞是拉丁美洲國家中紡織成衣產業最具製造技術及經濟力的國家，對於永續及環保紡織品需求急遽增加之外，其家用紡織品市場亦極具規模。此外，該展主辦單位(Inexmoda)已取得法蘭克福(Messe Frankfurt)展覽公司授權於2021年主辦哥倫比亞家用紡織展(Heimtextil Colombia)，展期為4月27至29日。

(時報資訊)