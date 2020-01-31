為了向剛因墜機過世的湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩致敬，NBA官方在31日宣布更改今年全明星賽規則，除了每一節的比賽都從0比0開始，在第4節開始時，計時器將會關閉，最終目標分數是領先球隊前3節總分，加上「24(布萊恩的背號)」分，率先達標的球隊將贏下今年全明星賽。

舉例來說，假如今年全明星賽前3節打完，雙方前3節總分是100比98，那麼最終目標分數就是124分，想要贏下今年全明星賽，拿下100分的球隊必須再得24分，拿到98分的球隊，就需要再得26分，由於沒有比賽時間限制，今年全明星賽將以1個進球決定勝負。

今年全明星賽將由湖人「小皇帝」詹姆斯、公鹿「字母哥」阿提托康波各自領軍，兩隊將會各自代表1個芝加哥的慈善機構，分別由詹皇與字母哥挑出，每一節的獲勝隊伍獲得10萬美元捐款，最先達到最終目標分數的球隊，也就是贏隊拿下20萬美元捐款，輸隊則獲10萬美元捐款。

(中時 )