2019年全台建商推案成績揭曉，去年房市回溫建商積極進場推案，全台推案量破1.5兆天量，根據591新建案調查，2019年前十大推案建商依序為寶佳、興富發、冠德、麗寶、富宇、遠雄、豐邑、京城、國泰及龍騰等建設公司。

寶佳機構去年推案遍布在全台各區，以破1,200億元總銷奪下榜首，2019年陸續在各地蛋白區段推出平價宅，切合現今自住市場，在價、量併進下，各地案場銷況反應不錯。

亞軍興富發建設2019年堪稱「獵地王」，在全台北中南都有出手，推案更是毫不手軟，全年度進場銷售建案總銷累積超過6百億，主要鎖定各大都會區推案，並打出低自備、提供建商無息貸款的方案也是吸引不少首購族，像是新竹市東區的「竹科潤隆」、台中烏日高鐵特區「夢幻誠」，地段發展潛力高，均打出2房38萬元起的低自備方案，吸睛度不錯。

多在北台灣推案的台灣冠德建設也在2019年推出久違的豪宅產品「冠德信義」，總銷2百億元，另外，身為捷運聯開專門戶的冠德建設，2019年也在桃園青埔站推出總銷80億元的「冠德青璞匯」，為桃園首個捷運聯開案，目前成交價穩上3字頭，指標案接連推出推升冠德建設奪下2019年十大建商季軍。

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