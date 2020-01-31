證交所31日公告107年第二階上市公司董監酬金（未加計員工酬金）結果，由國巨（2327）以1.14億元從106年排名第一的中信金（2891）手中奪冠，中信金107年每股董監事酬金為5,430萬元，等於是國巨是中信金的二倍，過去曾蟬連多年冠軍的台積電（2330）則以4,014萬元再退居至第三名。

接下來排名第四至第十名的公司及平均董監酬金各為：上銀2,903萬元、大立光2,564萬元、統一2,464萬元、華新科2,352萬元、台新金1,905萬元、和泰車1,877萬元、遠東新1,818萬元等。

在上述前十名中，電子股不再是獨占鰲頭，電子股有占四家，傳產股也有四家，金融股二家。 此外，107年平均董監酬金在千萬元以上的還有旺宏1,648萬元、亞泥1,574萬元、統一超1,566萬元、元大金1,491萬元、國喬1,457萬元、南僑1,389萬元、寶成1,320萬元、開發金1,295萬元、台泥1,264萬元、巨大1,200萬元。

另還有英業達1,187萬元、中石化1,157萬元、富邦金1,149萬元、華新1,134萬元、第一金1,081萬元、豐泰1,080萬元、台灣大1,043萬元、中壽1,041萬元、奇力新1,031萬元、遠傳1,019萬元。

(工商 )