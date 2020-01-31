大聯大（3702）今天發出重訊，針對公開收購文曄科技（3036）普通股一案期至1月30日已屆滿，應賣證券達271,495,367股，實際成交達177,110,000股。

大聯大表示，本次公開收購條件均成就，公開收購對價將由受委任機構於延長期間屆滿日後第5個營業日（含第5個營業日，即109年2月6日）以內支付予應賣人。

將會按實際向各應賣人收購的股數，乘以每股現金對價新台幣45.8元，扣除應賣人依法應繳納之證券交易稅、匯費／郵資、集保、券商手續費及其他相關費用，並計算至「元」為止（不足一元之部分捨棄）。

大聯大公開收購文曄一案的期間為108年11月13日~109年1月30日，本次公開收購所定之最低收購數量為文曄普通股29,516,800股，約當文曄於經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統所示民國108年8月19日最後異動之已發行普通股股份總數590,335,811股的5.0%股權）。

截至109年1月15日為止，累積應賣股數已超過前述最低收購數量，並依公平交易委員會民國109年1月15日所發佈新聞資料及公平交易委員會民國109年1月16日公製字第1091360022號函，認定本件交易無須申報。

大聯大指出，由於本次公開收購文曄普通股預定收購最高數量為177,110,000股，應賣股數已於109年1月20日超過前述預定收購最高數量，應賣有價證券超過預定收購最高數量部分，將延長期至1月31日，辦理退還應賣有價證券，大聯大將依計算方式以同一比例向所有應賣人購買。

其計算方式為應賣股數壹仟股（含）以下及應賣股數超過壹仟股其中壹仟股為優先收購數量，其後按各應賣人委託申報數量扣除前述優先收購數量後之股數依比例分配至壹仟股為止全數購買；如尚有餘量，公開收購人將按隨機排列方式依次購買。超過預定收購最高數量部分，由凱基證券公開收購專戶轉撥回各應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。

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(中時電子報)