新加坡航空公司今天宣布，由於2019新型冠狀病毒（2019-nCOv，武漢肺炎）疫情規模擴大，2月將會減少飛往中國大陸部分城市的班機。

新加坡航空（Singapore Airlines）在臉書網頁表示，減少的航班包括飛往北京、上海、廣州、深圳、成都、廈門和重慶，其中有些航線是由子公司勝安航空（Silk Air）所營運。

新航的低成本公司酷航（Scoot）則表示，將自2月初到3月底，暫停飛往中國11個城市的班機，另外飛中國其他8個城市也會減少班次。

(中央社)