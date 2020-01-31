武漢肺炎疫情影響 新航酷航勝安飛中國航線減班 09:372020/01/31 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡航空公司今天宣布，由於2019新型冠狀病毒（2019-nCOv，武漢肺炎）疫情規模擴大，2月將會減少飛往中國大陸部分城市的班機。 新加坡航空（Singapore Airlines）在臉書網頁表示，減少的航班包括飛往北京、上海、廣州、深圳、成都、廈門和重慶，其中有些航線是由子公司勝安航空（Silk Air）所營運。 新航的低成本公司酷航（Scoot）則表示，將自2月初到3月底，暫停飛往中國11個城市的班機，另外飛中國其他8個城市也會減少班次。 (中央社) #中國 #航空 #城市 #新加坡航空 #新加坡 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 王室大戰！威廉凱特無所不比 - 國際 2020武漢風暴》世衞宣佈 武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件 - 國際 2020武漢風暴》都是同事！ 德5人確診 - 時事 氣炸了！川普罵他差點挑起第六次世界大戰 - 國際 愈看愈有趣！英女王超愛凱特 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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