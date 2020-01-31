后里鳳凰山登山步道，市府觀旅局新設欄杆增加安全性。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

「防疫如同作戰！」大陸武漢肺炎蔓延影響，民眾盡量不要到密閉式空間活動，假期不如到戶外登山；台中市府陸續整建並完成潭子新田、太平草嶺、霧峰桐林里、大肚環保公園、后里觀音山及鳳凰山及外埔神祕洞等6條步道，提供民眾既健康有可練腳力的活動場域。

觀光旅遊局指出，登山步道常因導水不良造成步道遭沖損，故整建時除將原有步道復原外，還須考量水路的導水配置，有些地區因沖毀範圍太大，更須以棧橋或繩索吊橋跨越危險地帶進行整修；該局投入以上6條步道整修經費共計3654萬元。

后里區觀音山及鳳凰山登山步道為附近居民休閒健行的好去處，為台中市「百里登山步道」中列為重點整治步道之一，去年由觀旅局辦理「台中市后里區觀音山及鳳凰山登山步道整建工程」；整修重點為導覽指標導引系統更新、登山步道二索欄杆及鋼構休憩平台的建置，成為特色步道。

今年2020台灣燈會「森林祕境」主展區，將在2月8日元宵節當日於台中后里花博園區登場；市府歡迎遊客們早上來后里區觀音山及鳳凰山登山步道休閒健行，傍晚還能到台灣燈會主展區參與盛事。

觀旅局表示，后里區觀音山及鳳凰山登山步道屬於休閒、親子級步道，總長約4.3公里，全線以木棧道、仿岩板及卵石混合步道與產業道路串聯而成，平緩易行；沿途清爽幽靜、視野寬廣，可將后里區風貌一覽無遺，非常適合闔家大小一同登山健行。

(中時 )