國票投顧投研部針對武漢肺炎疫情對於台股提出受惠、受害的相關個股概，但也提醒部分企業的基本面頗具競爭力，認為在股價跌深後應能浮現投資價值，建議留意價值股。

國票投顧指出，武漢肺炎疫情相關之「受惠」族群及個股：1）防疫相關：口罩、清潔概念股恒大（1325）、美德醫療-DR（9103）、康那香（9919）、南六（6504）、寶齡富錦（1760）、太景*-KY（4157）具防疫話題性，相關產品皆屬低階技術且市場競爭者眾，建議投資者挾題材短線操作即可，惟百和興業-KY（8404）兼具口罩題材與鞋材本業成長性，建議買進。

2）宅經濟相關：武漢肺炎持續延燒，勢必影響民眾外出活動及消費的意願，相對受惠的宅經濟族群有線上遊戲、手遊宇峻（3546）、網龍（3083）、電子商務富邦媒（8454）、網家 （8044）等。

至於武漢肺炎疫情相關之「受害」族群及個股：列出包括中國產能、營收佔比較大－如中國內需、成衣鞋材在中國設廠者、與中國工業鏈相關的工具機、汽車股、或是料源來自中國等族群、以及在防疫大勢下須減少的旅遊、交通機會等，以提醒應暫時避開相關族群及個股。

此外，跌深可留意之個股：基本面具競爭力、可藉近期系統性風險逢低進場的標的：1）Tesla概念股：受惠Tesla於2019年第四季財報表現亮眼與2020年展望樂觀，且其上海廠於2019年第四季投產、尚處於產能爬坡期，建議可擇機介入貿聯-KY（3665）及和大（1536）。

2）傳產利基製造業：鈺齊-KY（9802）2020年第一季營收可能遭到疫情影響，但長線來看終端需求仍強勁，持續建議買進；另看好上銀（2049）2020年第一季 落底隨後逐季攀升的基本面，建議股價回到280元可擇機佈局。

3）考量武漢肺炎疫情仍集中於中國，而營建股以內需為主，預計武漢肺炎疫情之影響不大，因此，持續看好冠德（2520）、遠雄（5522）等營建股的表現。

(工商 )