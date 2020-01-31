出口包裹偷渡口罩 海關攔下2095片 10:002020/01/31 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為內裝口罩的出口包裹。（林昱均攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署指出，29日台北關查獲4件包裹，內含2,095片口罩，由於我國目前禁止醫療用口罩出口、以防台灣口罩不足，因此2,095片口罩統統以沒入處分。 4件包裹分別是送往中國大陸、香港、新加坡與澳洲，內含口罩數量依序為500片、225片、70片、1,300片。關務署表示，行政院已指示防疫視同作戰，政府部會都必須謹慎面對，海關也會全面檢查包裹，民眾切勿以身試法。 (工商 ) #口罩 #包裹 #海關 #關務署 #出口 也許您會感興趣 推薦閱讀 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 LINE瘋傳「健康者口罩要反戴」食藥署回應了 12:452020/01/27 生活 批口罩出口禁令 林濁水：直接捐給武漢吧 13:542020/01/27 政治 每日釋600萬片口罩 章家瑄：我還是買不到啊！ 21:082020/01/28 娛樂 防疫搶口罩 醫生：這種人不必天天戴 08:172020/01/30 生活 口罩剩一盒秒漲1百 店員嗆一句網怒喊檢舉 08:352020/01/30 日常 20年前廠商紛西進 老謝曝台陸口罩產量差距 11:212020/01/30 財經 吃飯脫口罩再重戴可以嗎？ 醫生這樣說 12:292020/01/30 生活 防疫關鍵期 口罩這樣挑最對 21:192020/01/30 生活 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 生活熱門新聞 SARS怎樣結束的？前和平醫師爆武漢肺炎疫情趨緩關鍵 - 生活 嘆好市多「續嘴」零食總撲空 老司機南下怒買一整車... - 生活 武漢肺炎確診病例多、出院人數少 陸專家回應了 - 生活 去年好市多買一大箱口罩被媽罵 妹子曝結果逆轉 - 生活 一般口罩非醫療級 從這看出真假 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。