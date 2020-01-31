財政部關務署指出，29日台北關查獲4件包裹，內含2,095片口罩，由於我國目前禁止醫療用口罩出口、以防台灣口罩不足，因此2,095片口罩統統以沒入處分。

4件包裹分別是送往中國大陸、香港、新加坡與澳洲，內含口罩數量依序為500片、225片、70片、1,300片。關務署表示，行政院已指示防疫視同作戰，政府部會都必須謹慎面對，海關也會全面檢查包裹，民眾切勿以身試法。

(工商 )