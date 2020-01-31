2020總統暨立委選舉，新北市第1選區洪孟楷成功擊敗民進黨的呂孫綾，為國民黨收復新北市一席區域立委，對於國民黨主席補選，他認為新的黨主席不論是誰，都不能與民意脫節，受訪時更表態支持，中青世代的黨籍立委江啟臣，參選黨主席、領導國民黨。對於洪表態，有網友驚訝表示，「現在表態會不會太早了？」。

洪孟楷近日接受港媒《中評社》專訪，對於國民黨改革和黨主席補選議題，他認為，「黨主席補選要比黨內改革重要，不能在群龍無首下，冒進改革，確認新主產生出新的中常會，對改革才有較大效益」。

對於黨主席補選人選，他不諱言說，他是支持青壯世代站出來協助黨改革的，江啟臣願意挺身承擔他會全力相挺，江啟臣是符合他期盼的」，「希望江能用過去擔任多屆立委的經驗，讓國民黨能接地氣、和民眾站在一起，黨籍幹部他期盼也能讓有民意基礎的議員、立委、縣市首長來擔任，更能展現國民黨的蛻變」。他也坦言，未來四年藍綠的戰場會在立法院，因為國民黨在野沒有太多資源和舞台，因此要防止民進黨一黨獨大，立院絕對是重中之重。

對於洪表態，有網友驚訝表示，「現在表態會不會太早了？」、「感覺現在表態的幾乎都支持江啟臣，國民黨是該世代傳承了」。

(中時電子報)