民眾不滿高市楠梓區清潔隊回收車值勤時闖紅燈，又霸占半條路，錄影存證並PO上臉書「爆料公社」，質疑「這不是路霸！什麼才是路霸？」高市環保局查證後，確定是楠梓區隊車輛14日晚間違規臨時停車，已要求派員督導，確保類似情事不再發生，後續也將檢討收運點位置，以維護民眾及作業安全。
民眾錄影蒐證後上臉書爆料，影片中楠梓區清潔隊一部資源回收車，不僅闖紅燈，還占據半條路，「萬一害直行的機車撞上去怎麼辦？難道不能靠邊停好再作業嗎？已經遇過很多次了，檢舉也沒用。」
對此，高市環保局回應表示，經查證這是1月14日晚間9點44分在長生路轉常德路口收運回收物時，因為常德路上汽車臨時停車，前方垃圾車無法前進，導致緊跟在後的回收車無法繼續駛前而臨時停車，當時因回收車綠燈前進至路口塞車，民眾等不及而將回收物置放於回收車上。
環保局強調，已要求清潔隊派員至該處督導，不可再有類似情事，另外，將與里長共同檢討更動垃圾車停靠位置，以維護民眾及作業安全。
(中時 )
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