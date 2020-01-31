受武漢肺炎疫情影響，台股昨（30）日開市首日大跌696點，財政部長蘇建榮今（31）日特地在開盤前開記者會「信心喊話」，請國人不用恐慌，同時指出，昨日雖然大跌，但成交量創新高，顯示承接力道仍在，國安基金也會密切注意。蘇記者會後，台股開盤即漲72.29點，盤中更一度漲了158點，衝到11579.32點。

蘇建榮早上8時30分召開記者會，強調股市雖大跌696點，但成交量有2700多億元 ，上市櫃共3397億元，以前平均只有1600億元，昨日成交量創新高，顯示還有承接力道在，投資人不用太過恐慌。

至於國安基金會不會進場，他表示，國安基金進場條件包括國際重大事件、國際資金移動、市場失序等，會密切注意，密切關注國內外股市密切發展，必要時會報請召開委員會，作適切處置。不過目前外資尚未大幅匯出，昨天雖有外資大幅賣超，但仍停留在台灣。

蘇建榮也指出，國際股市受武漢肺炎影響的跌幅已經縮小，現在就等陸股下週一開市。

他認為，台商回流已有8640億元，專法匯回525億元，都將陸續落實、成為經濟內需成長動能，台灣經濟成長審慎樂觀。另外，武漢肺炎目前疫情控制情況，比起SARS相對較有掌握，只要積極做好防疫措施，影響應會小一點。

(中時 )