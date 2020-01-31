台灣現在正面臨寒流的低溫威力，遠在加拿大，現在也正值酷寒季節，許多地方都是下著大雪的銀白世界。但在加拿大這麼寒冷的氣候，一位名為Kendall Diwisch的男子，在雪地發現三隻小貓，尾巴被雪地中的冰塊黏住了，導致身體動彈不得，快被凍僵。他突發奇想用「熱咖啡」淋在貓的尾巴，讓冰塊以最快速度話，成功救援小貓遠離冰天雪地，而他的舉動也獲得網友們一致讚賞。

綜合外媒報導，一名住在加拿大的男子Kendall Diwisch，日前他在大雪中巡視油井時，在雪地發現有三隻小貓受困大雪中，小貓的尾巴被地上的冰給凍住，全身無法動彈，發出「喵喵喵」的哀嚎聲，模樣看起來很可憐又很危險。

Kendall Diwisch先徒手幫助其中一隻貓脫困，但另外兩隻貓，卻被雪地上的冰塊「黏緊緊」，完全拔不起來。他情急之下，走回車上，將車內一杯熱呼呼的咖啡，直接往貓的尾巴淋下去，瞬間融化了冰塊，成功幫助兩隻小貓脫困。

後來Kendall

Diwisch將整段雪地救援貓咪的影片，分享在臉書上，吸引超過八千名網友按讚，許多人留言稱讚他是「聰明的英雄」、「貓咪守護者」，稱讚他很有愛心。

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(中時電子報)