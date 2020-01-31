高雄市長韓國瑜現面臨罷免風波，而且勢頭正猛，銳不可擋。不過親綠的媒體大老直言，如果韓國瑜逃過罷免命運，在接下來尋求高雄市長連任路上，韓一定會先搶黨主席，然後以罷免為政治鬥爭工具，拉高藍綠對決衝突，尋求連任成功。

吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》上表示，罷免案已經勢在必行，現在要參選國民黨主席候選人不管是前台北市長郝龍斌還是國民黨立委江啟臣都表示，要協助韓國瑜躲過罷免風波，但依韓國瑜的個性是不會領情的，韓實際上是非常瞧不起這些國民黨的建制派，韓現在心裡可能在想，「你們這些傢伙連自己都保護不了，你還跑來保護我，搞不好把他害死了嘛」！

吳子嘉更表示，韓國瑜對這個罷免案已經做了定義，這個罷免就是一個政治動作，因此，韓國瑜不會坐以待斃等死，他會想盡辦法絕處逢生。

吳子嘉認為，現就算韓國瑜朝九晚五上班，當乖乖牌避風頭，也無法改變罷免的結果，所以韓國瑜接下來定會採取「以戰逼和」的招式。韓一定會選黨主席，因為最強對手前新北市長朱立倫已經不選了，所以韓只要登記就當選。韓如果韓成功逃過罷免，就會進攻黨主席，並「以高雄罷免韓國瑜」作為一個政治鬥爭的工具，抬高藍綠衝突態勢，為連任高雄市長鋪路，這招成功機率非常高。

(中時電子報)