大陸國家統計局31日公布1月大陸製造業PMI為50％，比上月小幅回落0.2個百分點，顯示製造業景氣放緩。

據《新浪財經》報導，從企業規模來看，大型企業PMI為50.4％，比上月回落0.2個百分點，中型企業PMI為50.1％，比上月回落1.3個百分點，大、中型企業PMI均位於臨界點之上；小型企業PMI為48.6％，比上月回升1.4個百分點，仍位於臨界點之下。

在構成製造業PMI的5項指標中，生產指數和新增訂單指數高於臨界點，原物料庫存指數、就業人員指數和供應商配送時間指數低於臨界點。生產指數為51.3％，比上月回落1.9個百分點，位於臨界點之上，表明製造業生產擴張步伐有所放緩。

新增訂單指數為51.4％，比上月上升0.2個百分點，連續三個月位於臨界點之上，表示大陸製造業市場需求仍持續增長。

原物料庫存指數為47.1％，比上月微落0.1個百分點，位於臨界點之下，顯示製造業主要原物料庫存量減少。

就業人員指數為47.5％，比上月回升0.2個百分點，但位於臨界點之下，顯示製造業企業用工量有所減少。

而供應商配送時間指數為49.9％，比上月下降1.2個百分點，微低於臨界點，表明製造業原物料供應商交貨時間較上月略有放慢。

(旺報 )