緯穎(6669)去年順利拿下亞馬遜大單，全球前四大資料中心大廠當中，已有三家是緯穎客戶。據外電揭露亞馬遜(AMZN US)發布第四季財報，結果表現優於預期，亞馬遜週四股價上揚0.68%，亞馬遜第四季度銷售額為874億美元，每股獲利6.47美元，優於市場預期。受惠於亞馬遜財報利多，緯穎早盤多單敲進，股價反彈逾4個百分點。

Amazon Web Services雲端業務正在建立新的數據中心並聘請工程師，來因應微軟的穩步成長和Alphabet旗下谷歌的捲土重來。同時，亞馬遜繼續向印度和巴西等海外市場投入資金。

緯穎去年12月單月營收為183.68億元，創歷年單月新高，月增17%，年增為7.7%，全年營收1637.9億元，年減幅度縮小至9%左右。外資估今年緯穎營收年增將回升到24%~28%，最主要的因素之一就是大客戶臉書和微軟在去年4Q的雲端資本支出擴增，而新客戶亞馬遜也積極建立新的數據中心。估FB/MSFT/AMZN此三大客戶在今年緯穎的營收占比約可達59%/38%/2%。緯穎目前在台灣、東南亞、歐洲、墨西哥都有工廠，台南也增設廠房，去年下半年營收逐月走揚，也是新產能對營收的挹注。

(時報資訊)