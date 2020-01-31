中鋼(2002)董事長翁朝棟一開春再度表示景氣樂觀之看法，預期基礎製造業正面。以審慎樂觀的態度，預期今年鋼價及景氣可望逐步回升，鋼市春燕即將成群飛來。

中鋼公司於30日上午舉辦新春開泰祈福典禮，由董事長翁朝棟擔任主典官，翁朝棟致詞時表示，去(108年)年雖然鋼鐵市場深受美中貿易戰及煤鐵原料成本上漲影響，公司自結合併營收3,662億元，稅前盈餘128億元，在獲利方面高於其他亞洲鋼廠，僅次於韓國浦項。展望今(109年)年，製造業表現可望復甦、正向發展，加上近期美國、日本及韓國鋼價持續上漲，以及大陸受到武漢肺炎疫情、春假延期，將影響鋼鐵生產供給，預期對基礎製造業可望正面。將以審慎樂觀的態度，預期今年鋼價及景氣可望逐步回升，鋼市春燕即將成群飛來。

儘管目前因武漢肺炎使得鋼鐵原料價格急跌近一成，但隨著國際鋼價於去年第四季提前落底；中鋼因今年第一季內銷盤價開低，可望跟進補漲，市場預期中鋼將於2月下旬開出的第二季內銷盤價將止跌反彈，相關鋼廠營運也可望於本季落底，第二季持續回溫。中鋼今股價開平走高，中鴻(2014)小漲，具離岸風電題材的世紀鋼(9958)、新光鋼(2031)、中鋼構(2013)也止跌反彈。

(時報資訊)