獲利了結，打壓周四紐約期棉重挫近1.5%；因中國爆發冠狀病毒疫情，將對經濟帶來衝擊，令市場擔憂對天然纖維需求構成影響，導致投資人獲利了結，進而打壓期棉重挫近1.5%；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 3月棉花期貨下跌1.01美分，跌幅1.44%，收盤每磅69.05美分；而5月棉花期貨下跌1.05美分，跌幅1.49%，報每磅69.64美分。

庫存方面，截至1月29日，ICE登記庫存6,792包，與前一日持平。(商品行情網)

(時報資訊)