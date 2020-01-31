《商情》獲利了結，打壓周四紐約期棉重挫近1.5％ 10:002020/01/31 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 獲利了結，打壓周四紐約期棉重挫近1.5%；因中國爆發冠狀病毒疫情，將對經濟帶來衝擊，令市場擔憂對天然纖維需求構成影響，導致投資人獲利了結，進而打壓期棉重挫近1.5%；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 3月棉花期貨下跌1.01美分，跌幅1.44%，收盤每磅69.05美分；而5月棉花期貨下跌1.05美分，跌幅1.49%，報每磅69.64美分。 庫存方面，截至1月29日，ICE登記庫存6,792包，與前一日持平。(商品行情網) (時報資訊) #獲利了結 也許您會感興趣 推薦閱讀 港股鼠年首日重挫近3％ 04:092020/01/30 財經要聞 區域百貨逆勢增5％～14％ 信義區人潮大減兩成 04:102020/01/30 產業特刊 《商情》賣壓湧現，打壓周三LME期銅連11挫 10:002020/01/30 財經 《商情》需求疑慮，拖累周三紐約期棉走弱 10:002020/01/30 財經 肺炎肆虐 陸社科院：估首季GDP低於5％ 15:262020/01/30 財經 社科院：大陸首季GDP增速 恐跌破5％ 04:092020/01/31 財經要聞 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 - 財經 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 台股開紅盤大失血 謝金河：這次和SARS時不同 - 財經 殺過頭！台積電吐怨氣 台股開盤跳漲百點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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