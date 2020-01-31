台南市政府向中央爭取前瞻計畫興建立體停車場再傳捷報，交通部核准台南市東區監理站停E1多目標立體停車場經費5.4億元，由中央補助3億900餘萬元，除能提供540格汽車格、786格機車格，還能多功能開發，提高土地使用效率。

台南市長黃偉哲表示，新春接獲交通部核定東區監理站停E1立體停車場興建案的好消息，對市府及市民而言這是令人期待的新春大禮，已指示交通局朝多目標功能規畫這座立體停車場，以提高土地使用效率。

黃偉哲指出，配合行政院「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」要點規定，台南市率全台之先完成整體規畫，並於2018年起獲補助多件立體停車場興建計畫案，包括：中西區體3地下停車場新建工程、水萍塭公園地下停車場新建工程、東區文化中心停E5立體停車場新建工程、西門健康停22立體停車場新建工程、赤崁園區成功國小地下停車場及東區青年路停E8立體多目標停車場，加上剛核定的東區監理站停E1立體停車場新建工程，合計7場停車場工程總經費26.2億元，中央補助13.8億元，預計2021年起將提供2236席汽車格位、1357席機車格位，未來可搭配公共運輸轉乘，建構友善停車空間，提升整體交通環境品質。

交通局長王銘德表示，此次獲補助的東區監理站停E1立體停車場新建工程案，位於東區人口密集、停車需求迫切區域，除能改善原台南監理站內車輛長期占用問題外，立體停車場也將規畫多目標使用，並透過智慧停車管理服務、綠能及性別友善設計原則，提升停車場使用效益與服務品質，未來還將持續評估本市的停車需求，規畫相關改善停車問題措施。

(中時 )