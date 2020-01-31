大陸武漢肺炎國際疫情持續擴大，新北市長侯友宜今天上午宣布成立「防疫基金」，已吸引民間捐款共221萬5000元，將補助社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部和課後照顧小衛星據點等，購買額溫槍、口罩和酒精等，侯友宜表示，寧可防疫過大，避免不及，希望中央、地方、民間一條心，全力備戰武漢肺炎。

新北市武漢肺炎防疫基金成立首日，由新北市佛教會和嘉威聯合會計師事務所率先合捐221萬5000元，侯友宜今在記者會中分別頒發感謝狀，號召社會各界踴躍響應。

侯友宜表示，世界衛生組織已將武漢肺炎列為全球公共衛生緊急事件，提醒民眾不要輕忽，市府成立防疫基金，希望透過中央與地方政府和民間的齊心努力，「寧可防疫過大，避免不及」，共同以最高規格全力備戰。

侯友宜說，防疫基金將優先補助新北市社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部和弱勢學童課後照顧的小衛星據點共944個，購買額溫槍、口罩和酒精等防疫配備，也呼籲民眾不用恐慌，只要做好個人衛生管理，勤洗手、避免碰觸口鼻，就可大幅降低感染風險。

新北市佛教會理事長釋如乘表示，防疫期間口罩格祝了眾人口鼻，但沒有隔住人心，佛教會捐贈的121萬5千元，都是來自新北市各佛教寺廟善心大德的愛心，希望集合大家的愛，為讓防疫圓滿。

嘉威聯合會計師事務所所長張威珍表示，武漢肺炎爆發後，許多社區據點都暫時停辦，他特地響應侯友宜號召捐款，讓社區據點長輩、志工得以如常作息。

(中時 )