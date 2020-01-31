【現場直播】新北環狀線通車典禮， 蔡英文、柯文哲、侯友宜三人同台｜2020.01.31

新北環狀線免費試乘數日後，將在今日於新北環狀線十四張捷運站辦理通車典禮，總統蔡英文、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜皆將出席，通車典禮當日上午不對外開放試乘，下午2點起正式營運，且有一個月免費營運期，3月1日開始正式收費。

(中時電子報)