直播》捷運環狀線正式通車！蔡、柯、侯三人出席通車典禮 10:062020/01/31 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北環狀線開通後，周邊店家受惠，帶來人潮與錢潮。（實習攝影記者林益民攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】新北環狀線通車典禮， 蔡英文、柯文哲、侯友宜三人同台｜2020.01.31 新北環狀線免費試乘數日後，將在今日於新北環狀線十四張捷運站辦理通車典禮，總統蔡英文、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜皆將出席，通車典禮當日上午不對外開放試乘，下午2點起正式營運，且有一個月免費營運期，3月1日開始正式收費。 (中時電子報) #通車典禮 #新北環狀線 #出席 #捷運環狀線 #通車 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市中正橋引道拆除進度超前 今晚18：49開放通車 10:272020/01/27 生活 重慶南路高架橋提前七小時通車 11:502020/01/27 生活 重慶南路高架橋閃電拆橋！ 柯文哲宣布提前7Hr通車 13:582020/01/27 社會 重慶南路高架橋閃電拆除上午通車 提前7小時完工 18:212020/01/27 生活 出席嘉義縣選舉感恩餐會 蔡英文三度感謝陳明文 15:442020/01/28 政治 環狀線通車在即 試乘人次破27萬 17:442020/01/28 生活 新北捷運環狀線開發案 侯友宜：可帶來500多億商機 17:132020/01/29 政治 唐美雲赴日出席國際電影節 海外圈粉成歌仔戲之光 22:382020/01/29 娛樂 政治熱門新聞 第二階段罷韓連署若過 趙少康建議韓國瑜這樣做 - 政治 罷韓團體嗆韓國瑜這一句 陳揮文聽完哈哈大笑 - 政治 「高雄」陳菊做得比韓國瑜好？網友嘆：可憐哪... - 政治 韓粉反擊！「罷黃」行動熱絡 連署地點曝光 - 政治 絕處逢生？媒體大老爆韓國瑜驚天算計 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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