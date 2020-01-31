武漢肺炎經衛福部疾管署公告為第五類法定傳染病。台中市政府勞工局說，勞工若因執行職務感染武漢肺炎應屬職業災害，雇主應給予職業災害補償；若非屬職業上的原因感染，隔離治療期間得請普通傷病假、特別休假或事假療養。勞工若未感染武漢肺炎，但必須進行自主健康管理，也可請普通傷病假、事假或特別休假；若雇主對勞工出勤有疑慮，要求勞工不要出勤，仍應照給工資。

勞工局指出，勞工若經衛生主管機關強制隔離，因屬非可歸責於勞雇一方之事由，雇主不得視為曠工、遲到、強迫勞工以事假或其它假別處理，且不得強迫勞工補行勞務、扣發全勤獎金、解僱或實施其他不利處分，其強制隔離期間薪資由勞資雙方協商，在出勤紀錄上宜註記「防疫隔離」，且不能影響到全勤。

勞工局長吳威志說，因應武漢肺炎疫情，各級醫療院所及生產口罩、消毒酒精等防疫器具用品的工廠，如為配合防疫需求，有使勞工延長工時或加班趕工必要，除一般平日或休假日的加班規定外，可適用勞動基準法第32條第4項及第40條有關「天災、事變或突發事件」情況下的特殊加班規定。

吳威志強調，該局昨日派員訪查口罩業者，提醒業者於趕工生產或供貨口罩等物資時，仍應遵照勞動法令，避免損及勞工權益。民眾若有勞動權益相關問題，可至勞工局官網 ( https：／／www.labor.taichung.gov.tw／ )查詢，或撥打服務專線04-22289111分機35200、1999市民專線，也可至台灣大道市政大樓文心樓1樓聯合服務中心櫃台諮詢。

(中時 )