沒有人喜歡感情裡出現小三，但有時候，更可惡的可能是枕邊人！美麗人妻家欣跟前夫分手，就是因為婚姻裡出現小三，而且是產前直接接到對方的電話嗆聲，雖然老公百般挽留她，但理由讓眾人聽了之後大傻眼，真是趕快放生比較實在。

美麗人妻家欣在《媽媽好神》節目中，分享與前夫的一段孽緣，表示兩人相差12歲，婚前很渴望家庭跟小孩，交往5年結婚，順利懷孕，由於兩人都是從台中北漂打拼，先生於是跟她說，讓她回台中婆家安心養胎，自己在台北賺錢就好，讓家欣覺得貼心。

家欣答應回台中跟公婆住，雖然產檢時老公都不在身旁，但想到他孤身在台北努力，就也釋懷了，沒想到臨盆前5天的晚上，她突然接到一通陌生電話，一接起對方直接嗆明自己是她老公的女朋友，並提出要求：「妳是不是該離開了？」，還拿出兩人偷腥的親密對話逼宮。

而家欣雖然心裡難受，但仍顧及腹中胎兒強裝堅強，事後先生竟跪求她回去，本以為是他還顧念夫妻情份，沒想到竟是迎接二次重傷害，家欣又接到小三來電，給她聽跟男方之間的語音對話，丈夫竟對小三說：「我愛的人是妳，只是要騙老婆回來顧小孩」，讓她完全心碎，帶著孩子回娘家，完全封鎖了前夫的所有聯絡方式。

(中時電子報)