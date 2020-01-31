武漢肺炎疫情越擴越大，30日台股也反應出對疫情的恐慌，先前有網友整理出湖北有哪些業者的懶人包，其中銅箔基板廠聯茂（6213）被錯誤整理進去，因此公司澄清強調並無湖北廠區，目前聯茂生產據點除了台灣新埔外，大陸廠區分別位於無錫、東莞、廣州、黃江、江西。

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