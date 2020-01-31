2019年誰是全球最大手機品牌？前3名分別是三星（Samsung）、華為（Huawei）及蘋果（Apple），其中三星及華為的出貨量都超過2億支，蘋果則不到2億支。

根據市調機構Canalys調查2019年全球智慧型手機出貨量報告中顯示，三星以逼近3億支的2.98億支數量坐上龍頭位置，其次是華為，以2.4億支位居第2名，蘋果僅以1.98億支排名第3。第4及第5名分別是小米（Xiaomi）及Oppo，出貨量分別為1.25億支及1.2億支。前5大手機品牌中，來自中國的就有3個，吃下全球35.6％的市占，超過1／3強。三星是唯一一家市占超過2成的品牌。

對比2019年與2018年的年度成長率來看，華為以17％的高成長率傲視全球智慧型手機市場。前5大手機品牌的都有2％～4％的成長率，除了蘋果則是前5大手機品牌中唯一成長率衰退的，幅度也高達7％。

Canalys分析指出，美中貿易戰限制了華為在美國市場的出貨量，華為在中國市場的銷售比例則高達6成。由此可以想像若是沒了美中貿易戰的限制，華為將有機會取代三星成為龍頭。

另外，分析師也指出，蘋果在2019年第4季的表現非常強勁，銷售量甚至超越了三星，認為蘋果的iPhone 11較低定價策略帶動了整體銷售量的成長。

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(中時電子報)