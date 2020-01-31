日本政府提前1周施行將武漢肺炎列為「指定傳染病」的政令，感染者將被要求強制住院治療。日本已派3班撤僑包機赴湖北省武漢接回565人，第4班包機預定下周出發。

日本政府原本計劃自2月7日起，施行將武漢肺炎列為「指定傳染病」的政令。受到世界衛生組織（WHO）將武漢肺炎列為國際公共衛生緊急事態的影響，決定提前至2月1日起施行。政令施行後，將強制要求感染武漢肺炎者住院治療。

因新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續延燒，日本派出的第3班撤僑包機已於31日上午10時20分返抵東京羽田機場，這次共接回149名日僑。

日本第1、2班撤僑包機共有416名日僑返日。厚生勞動省指出，第1班包機的206人當中，有40至50多歲的2名男性和1名女性，共3人感染武漢肺炎病毒，其中2人沒有任何症狀。第2班包機的210人當中，有26人因發燒等症狀住院中，但病毒檢測結果尚未出來。

武漢日僑當中出現沒有症狀的感染者，使日本政府認為有必要更慎重地判斷是否感染，因此要求剛返日的日僑在飯店或政府提供的住宿設施留最長2周的時間，且盡量避免外出。

有關撤僑包機的費用，日本政府原本希望單程的8萬日圓機票費用由日僑自行負擔，但因執政黨內有人要求應該由政府支出，故包機的相關費用可能改由政府負擔。

(中時電子報)