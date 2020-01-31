旅遊分析公司ForwardKeys 30日公布的數據顯示，大陸爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情導致春節前後大陸出國旅遊數量大幅下降，如果沒有這個疫情，今年的出國旅遊數可能會創新高。

據《路透社》報導，截至1月19日，ForwardKeys的數據顯示，大陸出國旅遊預訂量較去年同期增長7.3％，但一周後，實施旅行限制後，出國旅遊預定量為較去年同期下降6.8％。

前往大陸的旅行預訂量也有所下降，從較去年同期增長4.5％下滑至較去年同期下降7.2％。

(旺報 )