春節期間陸國內外旅遊人數均出現驟降 11:132020/01/31 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 旅遊分析公司ForwardKeys 30日公布的數據顯示，大陸爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情導致春節前後大陸出國旅遊數量大幅下降，如果沒有這個疫情，今年的出國旅遊數可能會創新高。 據《路透社》報導，截至1月19日，ForwardKeys的數據顯示，大陸出國旅遊預訂量較去年同期增長7.3％，但一周後，實施旅行限制後，出國旅遊預定量為較去年同期下降6.8％。 前往大陸的旅行預訂量也有所下降，從較去年同期增長4.5％下滑至較去年同期下降7.2％。 (旺報 ) #旅遊 #出國 #下降 #大陸 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新 武漢肺炎全球逾2100例確診 大陸宣布為防疫延長春假至2／2 03:232020/01/27 生活 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 防疫國際宣傳戰失焦 蔡正元：蠢的無可救 13:312020/01/27 政治 2020武漢風暴》武漢肺炎全球升溫 撼動投資市場 美股重挫453點 05:502020/01/28 財經 2020武漢風暴》過四天才認錯！世衛將武漢肺炎改列全球高風險 08:122020/01/28 國際 武漢肺炎／武漢肺炎死亡達106人 WHO秘書長至北京研商 12:572020/01/28 兩岸 日本出現第一個武漢肺炎本土病例 19:152020/01/28 國際 2020武漢風暴》中東失守！阿聯出現首起武漢肺炎病例 15:212020/01/29 國際 武漢肺炎衝擊經濟！台股開盤恐暴跌 公股行庫四大基金！千億銀彈上膛 國安基金備戰 04:102020/01/30 財經焦點 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 生活熱門新聞 SARS怎樣結束的？前和平醫師爆武漢肺炎疫情趨緩關鍵 - 生活 武漢肺炎確診病例多、出院人數少 陸專家回應了 - 生活 好市多爆排隊潮 300人搶號碼牌買口罩 - 生活 嘆好市多「續嘴」零食總撲空 老司機南下怒買一整車... - 生活 亂傳疫情謠言 金門女子遭罰10萬元 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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