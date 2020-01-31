由於大陸乃至全世界的肺炎疫情發展嚴峻，WHO決定再次召開會議，決定把這次疫情列入PHEIC(國際健康緊急事件）這次的結果會在今天北京時間凌晨2點半發布，但在發布之前，微博、豆瓣、貼吧上就有非常多錯誤資訊，許多網友在網路上散播訊息，表示被列為PHEIC，將維持三年的「疫區國」，不過大陸專家指出，根本無此三年一說。

大陸專家表示，首先，列入PHEIC並不是三年，而是有區分，根據WHO第十五條臨時建議條約如下：按第十二條確定正發生國際關注的突發公共衛生事件，總幹事應當根據第四十九條規定的程序發布臨時建議，可酌情(包括在確定國際關注的突發公共衛生事件已經結束後)修改或延續此類臨時建議，此時也可按需要發布旨在預防或迅速發現其捲土重來的其它臨時建議。

臨時建議可包括遭遇國際關注的突發公共衛生事件的締約國或其它締約國對人員、行李、貨物、集裝箱、交通工具、物品和(或)郵包擬採取的衛生措施，其目的在於防止或減少疾病的國際傳播和避免對國際交通的不必要干擾；臨時建議可根據第四十九條規定的程序隨時撤消，並應在公佈三個月後自動失效，臨時建議可修改或再延續三個月，臨時建議至多可持續到確定與其有關的國際關注的突發公共衛生事件之後的第二屆世界衛生大會。

世衛組織可根據第五十三條提出關於常規或定期採取適宜衛生措施的長期建議，締約國可針對正發生的特定公共衛生危害對人員、行李、貨物、集裝箱、交通工具、物品和(或)郵包採取措施，其目的為防止或減少疾病的國際傳播和避免對國際交通的不必要干擾，世衛組織可根據第五十三條適時修改或撤銷長期建議。

也就是說，臨時建議三個月評估一次，如果三個月後大陸控制住了疫情，那PHEIC狀態就結束了，而長期建議，也是可以適時修改和撤銷的，根本沒有強制為期三年一說。

大陸專家提醒民眾，被列入PHEIC一定會對經濟造成比較嚴重的影響，但應盡快想辦法因應，切勿在網上散播恐慌！

(旺報 )