任天堂(Nintendo)最新公布季度財報，在2019年前三季(4~12月)，受惠遊戲機Switch熱銷，且遊戲軟體亦銷售成長，帶動任天堂該期間營收達1兆226.68億日圓、年增加2.5%，合併純益也達1963.89億日圓、年成長16.4%，原相(3227)為任天堂COMS影像感測器(CIS)重要供應商，今股價開高走揚，漲幅一度逾2%。

任天堂Switch堪稱全球最熱銷遊戲機，且任天堂為延續買氣，也透過人氣遊戲軟體的適時推出、廉價版本Switch Lite以及健身環等來延續人氣，使得其自2017年開賣以來，坐穩遊戲機銷售王寶座，此外，Switch也在今年正式在大陸市場結盟騰訊，去年12月正式搶進大陸市場，瞄準大陸廣大遊戲市場商機。

根據任天堂公布的數據顯示，2019年4~12月任天堂Switch系列機種全球銷售量衝上1774萬台、年增加22.5%，其中Switch Lite銷售量為519萬台；若就單季數據來看，2019年10~12月Switch系列機種在全球銷售量達1081萬台年增加14.8%，季度銷售量寫下歷史新高。

原相為Switch的COMS影像感測器(CIS)供應商，任天堂Switch去年除原先Switch機種銷售強勁外，廉價版Switch Lite也加入陣容，還有大陸市場攜手騰訊開賣的策略，都有效支撐買氣，原相先前預計第四季原先本為遊戲機淡季，營收貢獻占比幅度將衰退，但因Switch熱銷，衰退幅度可望縮減。

原相除穩定供貨任天堂Switch外，日前市場也傳出原相再獲亞馬遜智慧門鈴Ring訂單，將於今年開始放量出貨，將成為原相營運另一股新貢獻，整體來說，原相2020年營運依舊值得期待。

(時報資訊)