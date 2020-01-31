1.台積電(2330)：昨遭三大法人倒貨賣超31100張，昨夜ADR亦跌2.43%，惟今早低接買盤湧入，股價開高323元、彈升約2%。

2.和泰車(2207)：總座蘇純興樂觀看今年車市，訂下自家市占32.5％的成長目標，惟早盤股價續跌逾2.5%、600大關警報響。

3.南亞科(2408)：自營商昨擴大買超相挺，今早股價彈升逾2%，意圖收復80關。

4.廣穎(4973)：昨獲外資逆勢買超627張，今早股價彈升逾5%。

5.威剛(3260)：昨獲三大法人聯手相挺買超859張，今早股價彈升近2.5%，一度站上月線。

6.中鋼(2002)：去年獲利衰退達6成、創4年來新低，昨遭外資轉賣超11415張，爆量拉出一根長黑棒，惟今早股價仍彈升約1.3%。

7.國產(2504)：不理肺炎疫情，昨外資續買超4731張，帶動早盤股價一度彈升約3%。

8.三發地產(9946)：昨外資大舉買超410張，激勵今早股價彈升逾3.3%。

9.京城(2524)：昨獲外資擴大買超247張，帶動早盤股價彈升約3%，一度站上季線。

10.鴻海(2317)：疫情影響，昨遭三大法人聯手賣超28726張，惟早盤低接援兵進駐，推升股價彈升約1.3%，惟賣壓仍顯沉重。

11.可成(2474)昨獲外資買超3658張相挺，早盤股價一度彈升至251元，企圖收復5日線。

12.鮮活-KY(1256)：雖外資不離棄持續買超，惟市場仍憂心武漢肺炎疫情衝擊，早盤股價續跌逾7%，200大關警鈴大作。

13.台泥(1101)：武漢肺炎疫情延燒，公司表示對今年損益可能有些影響，早盤股價仍隨台股持穩盤上。

14.國巨(2327)：是全球最大的晶片電阻廠商，晶片電阻產能占了全球三分之一之多，本波報價上漲的受惠程度最大，受疫情影響，被動元件最快Q2供需平衡，股價一度漲逾3%。

15.南六(6504)：口罩需求夯，早盤爆量漲停鎖死。

16.晶電(2448)：法人認為Mini LED在今年有明顯的出貨拉升，市場需求成長會非常快速，股價漲3.55%。

17.群創(3481)：於大陸佛山、南京、上海等地設廠，年前成立防疫預警小組，各廠將依照法定假期規定，及地方防疫狀況，機動調整生產排配，股價漲3.8%。

18.泰鼎-KY(4927)：台商泰國第一大PCB廠商，可望迎轉單，股價一度漲5.22%。

19.大毅(2478)：內部已成立「防疫對應小組」密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，會機動調配出貨，股價漲5.02%。

20.宏碁(2353)：多方視訊會議方案提前曝光，aiSage搶鏡，外資昨亦低點搶進，早盤上漲逾2.5%。

21.華碩(2357)：電競告捷，營運成長添柴火，股價走揚近2%。

22.旺宏(2337)：今年記憶體樂觀，加上Switch熱賣，任天堂上修年銷量，晨盤帶量反彈近4%。

23.原相(3227)：CIS元件、Switch雙題材加持，早盤上攻近2.5%。

24.華擎(3515)：比特幣站上9500美元，以及外資、投信加持，昨拉長紅K線，今股價續漲4.5%，劍指前波87.8元高點。

25.微星(2377)：台北國際電玩展如期舉行，電競商機看俏，且三大法人力挺，晨盤強漲逾3.5%。

26.奇鋐(3017)：武漢肺炎疫情燒，昨摔跌停，外資、自營商續落跑，早盤再跌逾4%，續寫波段新低點。

27.毛寶(1732)：防疫概念股飆漲，開盤依舊跳空鎖漲停，六個交易日更大漲57.25％，表現最為剽悍。

28.花王(8906)：防疫概念股人氣強強滾，連兩日跳空漲停鎖住，登上逾半年新高。

29.恆大(1325)：口罩工廠加班趕工仍供不應求，股價連三日飆漲停，今日委買張數仍高掛14萬張排隊。

30.合世(1781)：防疫股持續發燒，帶動連兩日亮燈漲停，收復10元票面。

31.瑞祺電(6416)：昨獲三大法人聯手買超697張相挺，早盤反彈5%，收復昨日一半失土。

32.台塑(1301)：肺炎疫情擴大，以PP為原料之不織布口罩需求明顯拉升，早盤在買盤相挺下反彈2%，暫止破底危機。

33.大學光(3218)：外資延續年前偏多操作，昨日續買超521張，晨盤彈升6%，再創逾10年高價。

34.和桐(1714)：武漢肺炎疫情升溫，股價隨抗疫概念股題材催化攀揚，早盤放量衝高5%，來到逾半年高價。

35.華新(1605)：三大法人昨擴大買超，合計1萬1605張，早盤多頭跟進、漲逾1%。

36.三商壽(2867)：三大法人連4日買超，早盤挾量漲逾2%。

37.亞力(1514)：三大法人昨轉買超1102張，早盤漲逾2%，改寫前高。

38.朋程(8255)：樂看今年營運，早盤彈升逾3%，向百元大關前進。

39.高力(8996)：三大法人昨轉賣超，早盤偏空操作，下挫逾8%，失守周線。

(時報資訊)