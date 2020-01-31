台灣春節休假期間，國際基本金屬價格遽跌，LME鎳價累計重挫約1400美元，跌幅約一成；不鏽鋼上游廠燁聯(9957)1月盤價止跌開平高盤，但受到鎳價近期大跌影響，2月開高盤的難度增加。

上周LME鎳價大跌近千美元，本周持續回檔，累計跌約1400美元，目前來到每公噸12550美元，較春節前的1.4萬美元左右跌掉近一成。

去年下半年，LME鎳價大幅震盪，先大漲後回落，國內不鏽鋼價於去年8月至10月連續調漲後，去年11月及12月隨著鎳價回落。

今年以來，鎳價先行回穩，燁聯(9957)1月盤價止跌開平高盤，唐榮(2035)2020年1月內外銷不鏽鋼盤價也止跌。上游廠先前預期，隨著LME鎳價每噸回穩於1.4萬美元，加上國際不鏽鋼廠漲價，預期2月內銷不鏽鋼價有機會開高。

但受到中國冠狀病毒疫情升溫，大幅抑制經濟活動，恐進一步壓抑金屬需求，LME期鎳於春節期間重跌共計1400美元，跌幅約一成。因鎳為不鏽鋼主要原料，受到原料價格走跌，不鏽鋼廠想要開高盤的計畫恐落空，最好的情況是平盤。

回顧不鏽鋼上游報價，不鏽鋼龍頭燁聯開出的1月內外銷盤價為內銷平盤，外銷依不同地區每公噸調漲20～30美元，中止連續兩個月降價，且外銷盤價率先止跌反彈。

上游煉鋼廠唐榮、燁聯本月盤價先行止跌，下游加工業者允強(2034)、彰源(2030)等產品報價落後反應，且原料跌價恐持續壓抑市場買氣。

(時報資訊)