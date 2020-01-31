亞諾法（4133）今天宣布，將使用自主開發之快速DNAx Immune技術平台製備中國大陸新型冠狀病毒抗體。

在中國大陸武漢爆發的中國大陸新型冠狀病毒感染引發之肺炎，因人傳人的可能性，加劇了全球健康的威脅。目前尚無中國大陸新型冠狀病毒的優質靶向抗體，因而迫切需求針對持續進化中的中國大陸新型冠狀病毒產製多樣靶向抗體。

目前大陸新型冠狀病毒完整基因序列已於2020年1月11日公開發布。亞諾法DNAx抗體可直接針對冠狀病毒基因序列作為抗原進行免疫，用以靶向特定病毒抗原。與重組蛋白免疫的抗體相比，DNA免疫產生的優質抗體深具辨識天然狀態蛋白質。運用此技術產製的冠狀病毒抗體將可供為國際社會用於醫療診斷，治療性質的單株抗體與病毒疫苗的開發。

與同為冠狀病毒的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒相比，中國大陸新型冠狀病毒具有不同的基因序列。因而先前產製繁多且於公開平台可取得的所有針對SARS病毒E2外套膜醣蛋白抗體，均因靶點相似度過低無法靶向中國大陸新型冠狀病毒。另一方面，SARS病毒N核殼蛋白，S棘醣蛋白和M膜醣蛋白在中國大陸新型冠狀病毒中為具有較高基因序列相似度，然而目前資訊較難判定該群靶向抗體是否可運用於醫療診斷和治療上。

(工商 )