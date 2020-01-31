美國聯合飛行員協會今天對美國航空提告，以逼迫航空公司基於2019新型冠狀病毒疫情，暫停飛往中國的航班。世界衛生組織已宣布這波疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引發的肺炎疫情去年底於中國湖北省武漢市爆發，根據中國國家衛生健康委員會統計，截至北京時間30日24時為止，已在中國確診近9700例、累計死亡213例；另在亞洲其他國家、北美洲、歐洲、澳洲也有病例，並已出現人傳人現象。

法新社報導，全球多家大型航空公司都宣布暫停或大幅減少往來中國的航班，包括美國的聯合航空（United Airlines）及達美航空（Delta Air Line）；美國航空（American Airlines）昨天也宣布取消部分航班，但僅包括2月9日至3月27日自洛杉磯飛往北京及上海的航班，從達拉斯（Dallas）出發的航班則繼續營運。

聯合飛行員協會（Allied Pilots Association）今天在德州代表美國航空飛行員提告，指出「2019新型冠狀病毒造成嚴重、且在多方面都還不明朗的健康威脅」。

聯合飛行員協會希望取得臨時禁止令，立即要求美國航空停飛美國與中國之間的航班；美國航空每個月約有56個航班來往於德州達拉斯─沃斯堡國際機場（DFW）及中國境內數座機場。

協會主席佛格森（Eric Ferguson）發表聲明說：「全體機組人員及乘客的安全和福祉必須永遠列為最優先事項：自始至終，永遠不變。」

根據路透社消息，總部位於德州沃斯堡的美國航空是美國最大航空公司，在聯合飛行員協會提告後，並未立即回應。

世衛組織（WHO）今天宣布2019新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），確診病例已蔓延18國。

有些大型航空公司維持飛往中國的航班，雖提供口罩並縮短滯留當地時間，仍無法讓機組人員放心。

泰國航空（Thai Airways）消毒機艙，並允許機組人員戴口罩和手套。但一名匿名空服員說：「就算有手套和口罩，我一點都不覺得安全，因為感染途徑很多，例如透過眼睛傳染。」

(中央社)