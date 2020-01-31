旅宿業為旅客測量額溫。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

為加強武漢肺炎防疫，台中市政府觀旅局發文給台中市510家旅宿業，並派員逐家訪視，請從業人員主動為每一位入住旅客量額溫，有發燒者詢問其旅遊史，若與武漢有關則立即通報，並要求設立告示牌宣導入宿旅客，落實肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等健康管理，若旅客有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，旅宿業應立即通報。

觀旅局表示，台灣燈會副展區文心森林公園於去年12月21日正式點燈，主展區后里花博園區將於2月8日正式展開，因應賞燈人潮的到來，市府全力做好防疫工作；市長盧秀燕日前親率市府團隊至副展區視察防疫情形，並逐一檢視是否確實。

市府自1月22日起，除加強工作人員衛教宣導，另也備有洗手乳、乾洗手液、額溫槍等，並設有醫護站提供身體不適的民眾初步症狀評估，輔導就醫。台灣燈會主燈區即將開展，各燈區工作人員防疫衛教訓練、文宣宣導、防疫物資需求採購，也將在試點燈(2月5日)前完成整備。

針對觀光從業人員站在第一線服務遊客，觀旅局派員督查台中火車站、台中機場站、石岡旅服中心等多處旅客服務中心防疫工作，要求旅服中心值班同仁加強防疫，執勤時一律配載外科口罩、勤洗手，加強自主健康管理，並加強消毒措施及清潔頻率，並準備乾洗手供遊客使用。

(中時 )