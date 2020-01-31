武漢肺炎疫情持續延燒，全台民眾瘋搶口罩求自保，導致全台形成大缺貨的狀況，而行政院長蘇貞昌日前下令暫停出口口罩，卻被范瑋琪大罵「狗官」，對此主播張雅琴昨天播報新聞時，則反嗆：「這句話我希望你嘴巴吞進去」。

張雅琴表示聽到范瑋琪說出這種話，讓她當下可說是難以置信，雖然對於政府政策每個人都有批評的權利，但是講出「狗官」兩個字就是不對，讓她難掩怒火直呼：「什麼王X蛋，什麼狗X，聽了真的要洗耳朵，再多層口罩都遮不住有些人的臭嘴巴」，批評之餘仍不忘幫范瑋琪緩頰，表示范瑋琪既然道歉，網友就要有原諒她的雅量，但不忘再三強調：「她把中華民國行政院長講成『狗官』，但如果也敢批評湖北省長或是武漢市長是狗官，這樣網友可能會稍稍息怒」。

范瑋琪痛批蘇貞昌狗官引發軒然大波。（圖／中時資料照）

此外張雅琴認為范瑋琪痛批蘇貞昌，可能背後是要表態自己立場，只不過罵了蘇貞昌「狗官」，反而讓自己慘遭網友圍剿，沒想到老公黑人出面滅火，似乎讓事情越演越烈，讓她直言：「這件事情到最後，只是讓大家覺得有人要拿來做表態動作，但是卻宣告失敗」。

(中時電子報)