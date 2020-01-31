據天津市衛生和計劃生育委員會官方微博消息，截至1月31日6時，天津市新增1例新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，確診病例增至32例。

據了解，第32例患者為一名28歲男性，居住在天津市寧河區，無武漢旅遊史和工作史，於1月20日前到過湛江、南昌、北京等地，20日返回寧河，21日至23日多次與親友聚餐和商場購物，1月23日患者出現發熱等症狀，26日就診於寧河區醫院，因血常規和胸片未見異常回家，在社區衛生站繼續輸液治療，1月30日因病情加重再次於寧河區醫院發熱門診就診，後經市專家組確診為我市第32例病例，為重型病例。

目前該患者已轉至海河醫院，患者父母和社區衛生站的6人已接受隔離醫學觀察，疾控部剞]正按其移動軌跡追踪排査其他密切接觸者。

截至目前，天津市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例32例，其中男性24例，女性8例，其中重型14例，普通型18例，疑似病例155例，累計排查密切接觸者232人，其中已確診7人，已解除醫學觀察2人，尚有223人正在接受醫學觀察。

(旺報 )