證交所今（31）日公告107年第二階段上市公司董監事酬金（不含員工酬金），在107年虧損、平均每位董監酬金卻比106年高的有79家，其中，以無敵（8201）大增96.6萬元最多。

證交所公告資料顯示，107年上市公司財務出現虧損，但平均每位董監事酬金未減反增，被市場稱為所謂的「肥貓」，除了上述無敵每位董監酬金大增近百萬元之外，還有皇昌大增49萬元、雷虎41.4萬元、如興及太極都各近41萬元、欣巴巴近40萬元、中和36萬元。

(工商 )