揪肥貓！79家虧損 董監酬金竟增加 10:342020/01/31 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（31）日公告107年第二階段上市公司董監事酬金（不含員工酬金），在107年虧損、平均每位董監酬金卻比106年高的有79家，其中，以無敵（8201）大增96.6萬元最多。 證交所公告資料顯示，107年上市公司財務出現虧損，但平均每位董監事酬金未減反增，被市場稱為所謂的「肥貓」，除了上述無敵每位董監酬金大增近百萬元之外，還有皇昌大增49萬元、雷虎41.4萬元、如興及太極都各近41萬元、欣巴巴近40萬元、中和36萬元。 (工商 ) #虧損 #董監酬金 #酬金 #肥貓 也許您會感興趣 推薦閱讀 737 Max危機衝擊 波音去年業績首見逾20年虧損 08:492020/01/30 財經 《業績-鋼鐵》中鋼12月虧損增至10.22億元，去年獲利年減60％ 15:572020/01/30 財經 上櫃公司前年董監酬金實際支領 將於1月底揭露於公開資訊觀測站 17:222020/01/30 財經 LG電子 去年底當季虧損暴增 19:242020/01/30 財經 德意志銀行重整衝擊 Q4虧損擴大 20:132020/01/30 財經 《店頭市場》上櫃公司107年董監酬金實際支領情形今揭露 08:182020/01/31 財經 107年董監酬金 國巨以1.14億元奪冠 09:312020/01/31 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 - 財經 台股鼠年首日大失血 老謝：這次和SARS時不同 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 台股2天爆千億巨量換手？專家曝背後原因 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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