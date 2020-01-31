武漢肺炎全球蔓延，藝人范瑋琪因不滿行政院長蘇貞昌下令一個月內禁止口罩出口到中國大陸，在私人臉書飆罵蘇貞昌「臭流氓、狗官」，結果引來大批台灣網友圍剿砲轟，現在就連她過去曾代言的保養品品牌的粉絲專頁，也被眾多網友「出征」，讓品牌的臉書小編也主動跳出來，緊急留言，表示：「目前沒有品牌代言人，非常感謝大家的留言與詢問」，與范瑋琪做出明顯切割。
范瑋琪因為在私人臉書的情緒性留言，引發「口罩之亂」遭到網友猛烈批評，她昨天（30日），陸續在臉書、IG附上與父母的對話，大打親情牌；又換上一張「全灰圖」，寫下：「Goodbye good night for now」，仍無法阻攔網友一面倒批評。
而網友的怒火，也波及范瑋琪過去曾代言的保養品品牌粉絲專頁，逼得品牌的臉書小編，緊急在貼文留言處直接挑明回應：「自2018年底開始就沒有品牌代言的合作，因此目前沒有品牌代言人，非常感謝大家的留言與詢問」。品牌雖然沒有明指是針對哪個事件的澄清，但明眼人一看就知道，是在跟范瑋琪進行切割。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。