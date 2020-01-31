武漢肺炎全球蔓延，藝人范瑋琪因不滿行政院長蘇貞昌下令一個月內禁止口罩出口到中國大陸，在私人臉書飆罵蘇貞昌「臭流氓、狗官」，結果引來大批台灣網友圍剿砲轟，現在就連她過去曾代言的保養品品牌的粉絲專頁，也被眾多網友「出征」，讓品牌的臉書小編也主動跳出來，緊急留言，表示：「目前沒有品牌代言人，非常感謝大家的留言與詢問」，與范瑋琪做出明顯切割。

范瑋琪過去代言的保養品品牌，其臉書小編在留言處緊急做出切割。（圖／翻攝臉書）

范瑋琪因為在私人臉書的情緒性留言，引發「口罩之亂」遭到網友猛烈批評，她昨天（30日），陸續在臉書、IG附上與父母的對話，大打親情牌；又換上一張「全灰圖」，寫下：「Goodbye good night for now」，仍無法阻攔網友一面倒批評。

而網友的怒火，也波及范瑋琪過去曾代言的保養品品牌粉絲專頁，逼得品牌的臉書小編，緊急在貼文留言處直接挑明回應：「自2018年底開始就沒有品牌代言的合作，因此目前沒有品牌代言人，非常感謝大家的留言與詢問」。品牌雖然沒有明指是針對哪個事件的澄清，但明眼人一看就知道，是在跟范瑋琪進行切割。

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(中時電子報)