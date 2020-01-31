世界衛生組織在30日發布的《新型冠狀病毒最新疫情報告》中，建議將新型冠狀病毒感染的肺炎命名為「2019-nCoV急性呼吸疾病(2019-nCoV acute respiratory disease)」。

據世界衛生組織官方網站消息，世界衛生組織於當地30日晚間公佈了《新型冠狀病毒最新疫情報告》，在報告中，世衛組織建議將「2019-nCoV」作為該病毒的臨時名稱，其中「n」代表新發疾病，「CoV」代表冠狀病毒，報告指出，這個名稱符合世衛組織命名人類新型傳染病的最佳做法，這些做法是通過夥伴機構之間的協商過程製定的，且目前正在爭取世衛組織各夥伴機構、世界動物衛生組織(OIE)和世界糧食及農業組織(FAO)批准臨時名稱，病毒以及疾病的最終名稱將由國際病毒分類學委員會決定。

世界衛生組織總幹事譚德塞，於當地時間30日晚間在日內瓦舉行新聞發布會，說明新型冠狀病毒感染的肺炎疫情已構成國際關注的突發公共衛生事件，不過，譚德塞強調，世衛組織不贊成甚至反對對大陸採取的旅行或貿易禁令。

(旺報 )