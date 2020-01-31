警方配掛於勤務帽上，帽燈可彈性調整照射角度，不致於影響用路人視線。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市警六分局工業區派出所的警友站，因體恤員警在燈光昏暗下執勤艱苦，為強化員警在夜晚執勤的可視性，決定贈送每位同仁1個帽燈，讓同仁可配掛於勤務帽上；此款帽燈可彈性調整照射角度，不致於影響用路人的視線，員警拿到後紛紛說讚，是深夜執勤好幫手。

工業區警友站站長陳韋成表示，之前偶然看到員警在燈光昏暗處巡簽巡邏表，手上的手電筒沒地方放置，只能克難用嘴巴咬住手電筒，雙手再迅速書寫簽表，令他印象深刻；為體恤員警辛勞，添購帽燈給工業區派出所的員警配戴於勤務帽上，於夜間可方便巡簽巡邏表或開立舉發單。

工業區所長林俊祺說，感謝工業區警友站在「109年加強重要節日安全維護工作」對所內全體員警的體恤，在夜間配戴頭燈能使執勤過程更安全順暢，俾利重要節日安全維護工作期間酒後駕車、闖紅燈及嚴重超速等重大交通違規之取締，確保民眾行的安全；民眾對警察的支持，就是對警察的最大肯定，使員警更有動力維護地方治安。

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(中時 )