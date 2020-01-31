美國之音31日報導，由恐懼大陸冠狀病毒蔓延導致的對華人的恐懼，各國紛紛出現排華、仇華事件。紐約市華人民意代表譴責仇外歧視現象，呼籲民眾遵循醫學界建議，採取正確的預防措施。有華人評論人士指出，不擔心西方國家出現的「歧視」，需要擔憂倒是大陸國內的人權侵犯，因為政府沒有採取正確的疏導措施。

報導稱，至今仍未找到源頭的新型冠狀病毒在大陸肆虐，已經導致9720人感染， 213人死亡。這在全球掀起了一陣恐慌，隨著這種恐慌而來的則是所謂「反華」情緒的蔓延。

在日本，「華人不要到日本來」的熱門話題在推特上流行；在新加坡成千上萬民眾簽署請願書，呼籲政府禁止大陸公民進入該國。在香港、韓國和越南，商家貼出告示，不歡迎大陸大陸的顧客光臨。在法國，地區報紙的頭版頭條警告所謂的「黃色警報」。

《紐約時報》說：「雖然公共衛生官員爭相遏制危機，但在一波驚慌蔓延之際，人們對危險疫情爆發的恐懼加劇了仇外心理，它有時甚至遠遠超過了對實際情況的關注。」

美國之音報導，代表華人聚居的法拉盛地區的紐約市議員顧雅明辦公室表示，這種現象必須予以譴責。不過，紐約執業律師李進進表示，他對此並不擔憂，「這是一種比較自然的反應，不會太吃驚，因為每個國家總會有一些人對這些事件作出過度的反應。」

相反，李進進認為值得擔憂的倒是大陸國內對武漢人、湖北人的歧視和人權侵犯。「我看到一個視頻非常惡劣，居然員警也在邊上，沒有阻止這種封門的行為，而且門口寫上此戶系武漢人。這種侵犯人權的狀況非常的嚴重。」

報導說，在紐約，華人社區原定的多項農曆新年慶祝活動紛紛被取消或推遲，以避免人群聚集有可能導致潛在冠狀病毒的傳播。

(中時 )