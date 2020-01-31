武漢肺炎疫情擴大，中國大陸延長春節假期，對在中國大陸設廠的科技業者營運造成衝擊。IC載板及印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）中國大陸營收貢獻約30～36％，其中湖北黃石欣益興僅約3～5％，投顧法人認為疫情衝擊應有限，但全年獲利恐存下修空間。

反應疫情對營運衝擊，欣興昨（30）日鼠年開紅盤跟隨大盤重摔跌停，今（31）日開低後一度翻紅上漲1.12％，但賣壓出籠致使股價再度反轉走跌，一度大跌8.05％至37.1元，回測去年8月中以來近半年波段低點。三大法人昨日賣超達10,006張。

欣興公告，中國大陸生產據點位於蘇州、昆山、深圳及湖北黃石，位於湖北黃石的子公司黃石欣益興配合防疫工作自1月29日起停工，其他廠區則按規定及防疫狀況機動調整生產。黃石欣益興及中國大陸去年下半年營收貢獻各約3～5％、30～36％。

投顧法人指出，湖北仙桃、黃石均為PCB生產重鎮，皆列為封城管制名單中。欣興湖北廠區的黃石欣益興主要生產高密度連接板（HDI）及消費性、車用傳統多層板，黃石群立則以載板為主，但對營收尚無貢獻，ABF載板主要在台灣生產。

欣興2019年第四季自結合併營收225.72億元，季減1.64％、年增達10.22％，改寫歷史次高。法人指出，其中PCB稼動率略升至85%，載板75～80％，含類載板（SLP）在內的HDI約85～90％，軟板略降至80％，整體表現符合預期。

展望本季，欣興預期ABF載板需求持續滿載，但BT載板、HDI、PCB及軟板仍有淡季效應。法人預期，欣興ABF載板今年將維持高稼動率，並規畫擴產10％，中高階HDI營收占比自50％提升至60％，若美系客戶手機導入AiP天線封裝，可望提升BT載板平均單價。

此外，投顧法人指出，欣興規畫將軟硬結合板（RFPCB）部分產能自電池移往高階手機用相機模組，有助帶動相關產線今年有望轉盈。不過，今年資本支出估跳升至172億元，預期第四季開始認列折舊費用，將使營業率費用率下降幅度受限。

法人認為，欣興今年ABF載板、BT載板展望正向，軟硬結合板可望轉盈，有助於帶動營收成長約1成，毛利率提升亦有助於獲利成長，有機會挑戰近9年高點。不過，雖然黃石廠疫情衝擊影響應有限，但加上折舊費用增加干擾，將使全年獲利存在下修空間。

(時報資訊)