大陸新型冠狀病毒疫情延燒，健策(3653)因主要廠區在台灣，且大園新廠產能將於4月正式量產，讓健策有望受惠轉單效應，加上公司深耕車用及伺服器進入高成長期，在伺服器及車用IGBT出貨放量下，健策總經理趙永昌表示，由於新型冠狀病毒對公司營運影響不大，預計各地區復工後可以加速出貨，今年營運可望維持「樂觀成長」，再創歷年新高。

受到新型冠狀病毒疫情影響，大陸各地延長農曆年假，除湖北地區外，各地復工日期多落在2月10日，健策公告，公司子公司無錫健策精密工業有限公司所在地中國江蘇省政府28日發佈延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間延遲至2月10日。

趙永昌表示，公司主要廠區在台灣，且客戶以大陸地區以外國際大廠為主，無錫廠主要生產伺服器ILM扣件、水冷散熱模組及Pre-Mold導線架，佔公司營收比重約10%左右，大陸延後復工對公司營運影響不大，公司亦將於復工後加速出貨給客戶。

為因應客戶訂單需求，健策積極在台灣擴產，大園二廠預計今年2月完工，4月正式量產，大園二廠為智慧化生產工廠，計畫生產均熱片、水冷散熱模組及EMC導線架，由於客戶訂單強勁，公司目前還在尋找新土地，持續擴大生產基地。

健策2019年到2020年上半年資本支出約13億元，公司不排除未來兩年(2022年)資本支出約15億元到16億元。

趙永昌表示，健策自2014年開始投入IGBT研發生產，在IGBT所需的精密鍛造技術、散熱翅片沖壓技術、薄板溝槽沖壓技術、金屬導線架沖壓技術、金屬埋入成型技術，以及為模組化的硬銲接合技術，健策都具備，由於公司擁有散熱結構設計及散熱流道設計模擬能力，以及半導體等級電鍍技術，可以和Tier 1廠共同開發設計，且公司具垂直整合能力，從精密模具到製造生產，可以讓製造生產都在同一廠區，不像同業常有特定階段生產要外包，讓車廠對品質有疑慮，成為健策最大的競爭優勢。

目前健策IGBT已拿到兩家歐洲、一家日本廠及台廠認證，出貨自2019年開始放量，帶動今年IGBT出貨量較去年成長166%，趙永昌表示，IGBT是未來兩到三年公司重點項目，預估2020年IGBT出貨量將較2019年成長2到3倍，公司亦將持續進行Tier 1廠認證，提高市佔率。

在伺服器方面，健策有均熱片及ILM兩大產品線，儘管去年伺服器市場僅成長5.9%，但健策ILM年成長43%，預估2020年伺服器年成長5%，而健策因市佔率提升，預估2020年將較去年成長20%，趙永昌表示，公司已拿到不少客戶專案，可望持續成長到2025年。

(時報資訊)